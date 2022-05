L'Association Québec-France - Montérégie fête ses 45 ans

C'est vendredi, le 29 avril 2022 que l'Association Québec-France – Montérégie a célébré, de façon marquante, son 45e anniversaire. En effet, l'association a été fondée le 24 février 1977, sous le nom de « Longueuil – Rive-Sud », antenne de l'organisme national qu'était l'Association Québec-France, connue aujourd'hui sous le nom de Réseau Québec-France / francophonie.

C'est par un souper de gala, tenu à l'École hôtelière de la Montérégie, située dans l’arrondissement Saint-Hubert, à Longueuil, que 106 convives, membres et amis, ont pu goûter au plaisir de se retrouver après ces mois de restrictions sanitaires. Plusieurs élus des scènes municipales, provinciales et fédérales ont tenu à participer à l'évènement.

Monsieur André P. Robert, président du Réseau Québec-France / francophonie accompagné d'une délégation du CA de l'organisme, était présent. Des délégations des associations Québec-France de Chambly – Vallée-du-Richelieu ainsi que de l'Outaouais l'étaient également. Des messages de félicitations provenant d'autres associations régionales ont également été lus aux participants.

L'animation de la soirée fut habilement conduite par Monique Brisson et Denis Lussier, ce dernier ayant été président à deux périodes différentes dans l'histoire de l'association. À l'heure du granité, un quiz que les deux animateurs avaient concocté a suscité l'intérêt des convives, sur divers faits historiques marquants. Soulignons la présence de plusieurs anciennes présidences se l'association à cette soirée : Marcel Fournier,

Pierre Bélanger, Raymond Gallant (aussi ancien président national), Madeleine Poulin (première présidence féminine), Lucille Pagé, Denis Lussier, Louise Prévost et Suzanne Lachance. Jean-Marie Comeau, l'actuelle président, a également souligné l'apport de tous ces présidentes et présidents à l'évolution et la pérennité de l'association.

L'association Québec-France – Montérégie compte près de 120 membres, dont plusieurs cumulent plus de 25, 30 ou 35 ans d'appartenance. L'association est un organisme reconnu par la Ville de Longueuil. Les représentants de la ville à cette soirée, Monsieur Carl Lévesque et Madame Affine Lwalalika, ont remis un certificat de reconnaissance pour son engagement exemplaire, à l'Association Québec-France – Montérégie.

La rencontre s'est terminée avec les remerciements bien à l'équipe d'enseignants et d'étudiants de l'École hôtelière de la Montérégie. Et le mot de la fin : « Rendez-vous au 50e, en 2027! »