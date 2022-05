La Résiliente, le nouveau roman de Micheline Duff est maintenant disponible

Pour son 26e roman, Micheline Duff nous entraîne sur les traces d’une famille brisée par la maladie mentale, éprouvée par les contrecoups que subissent ses victimes collatérales : les enfants. Quand tout vole en éclat, les blessures peuvent-elles un jour se cicatriser ?

Fragile. C’est ainsi qu’on qualifie Émilienne Archambault, mère d’une famille de sept enfants. Et difficile aussi, parce qu’elle est hargneuse, malheureuse, instable : un jour au sommet, le lendemain au sous-sol. Lorsque la maladie mentale la terrasse, rien ne peut endiguer le flot d’épreuves qui submerge tout sur son passage. On interne la mère, on envoie les enfants en foyers d’accueil, au grand désespoir du père, impuissant.

Alors qu’elle ne devrait que vivre dans l’insouciance, la petite Aimée-Lise perd d’un coup ses repères, jetée dans un tourbillon de crainte, d’incertitude et de confusion. Sur des bases aussi fragiles, comment réussira-t-elle à se construire, à devenir cette jeune femme résiliente qui force l’admiration ?

Roman profondément humain et émouvant, La Résiliente aborde le thème de la maladie mentale, un enjeu cruellement actuel, tout en donnant une voix à une héroïne inspirante et courageuse, qui réussit à transcender une certaine marginalité pour se remettre au monde.

Le récit, qui s’étend sur 35 ans, dresse un portrait juste des années 1960, tout en explorant le kaléidoscope des sentiments. Avec le brio qu’on lui connaît, Micheline Duff peint avec nuance et émotion chaque personnage de cette bouleversante histoire inspirée d’un fait réel. Une sortie attendue par ses nombreux fans qui attendent toujours impatiemment ses romans.