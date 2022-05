Rencontre avec Mehdi Bahmad un artiste en résidence

Dans le cadre de la Résidence de création Dunton Rainville pour la relève, le Conseil des arts de Longueuil invite la population dans l’univers artistique de Mehdi Bahmad lors d’une rencontre qui se tiendra le mercredi 18 mai, de 16h à 19h, à la Maison Rollin-Brais, située au 205 Chemin Chambly, Vieux Longueuil.

D’origine marocaine Mehdi Bahmad explore et exprime à travers ses créations l’union riche et distinctive entre ses racines nord-africaines et son éducation nord-américaine. À la fois auteur compositeur-interprète, artiste visuel, réalisateur et producteur, il propose un univers lyrique et séduisant qui met en contraste des enjeux contemporains et des symboles de la tradition maghrébine ou arabe.

Le thé marocain sera servi dans une ambiance chaleureuse, suivi d’une entrevue avec l’artiste et d’une présentation de ses créations récentes. Vous pourrez également voir son travail en cours, une œuvre interdisciplinaire incluant musique, danse et cinéma qui prendra la forme d’un court métrage expérimental. Empreinte de douceur et de sensualité, l’œuvre proposera une exploration du corps, du mouvement, et de soi. Un voyage intime et poétique à travers l’identité culturelle, sexuelle et du genre.

Le Conseil des arts de Longueuil a pour mission de soutenir la création, la production, la promotion et la diffusion des artistes et des organismes artistiques professionnels de la ville de Longueuil.