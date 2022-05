Culture Montérégie lance deux appels de projets dans la région

C'est avec fierté que Culture Montérégie lance deux appels de projets qui mettront en valeur les artistes de notre région : Résidence artistique virtuelle sur Instagram et Exposition 2022-2023 dans les bureaux de Culture Montérégie.

Les artistes et auteurs auront jusqu'au 12 juin 2022 pour déposer une candidature.



Résidence artistique virtuelle sur Instagram

Les artistes ou auteur.e.s professionnel.le.s seront invité.e.s à prendre le contrôle du compte Instagram de Culture Montérégie. Les possibilités seront multiples afin de faire découvrir leur démarche artistique aux internautes. Au nombre de ces possibilités : publier des démonstrations de techniques caractéristiques de leur travail ou de leurs créations en cours d'évolution (comme un journal de bord), publier des performances et plus encore. Un jury sélectionnera 6 artistes ou auteur.e.s de la région afin de tenir des résidences d’un mois. Le cachet remis aux artistes sélectionnés sera de 2000 $ pour un mois de résidence. Veuillez noter que les résidences auront lieu en septembre, octobre, novembre et décembre 2022 ainsi qu’en janvier et février 2023, du 1er au 28 de chaque mois. Pour voir les dernières résidences, n’hésitez pas à suivre la page Instagram Culture locale, culture vitale.



Pour déposer votre candidature : https://culturemonteregie.qc. ca/residence-instagram-appel- projets/



Exposition 2022-2023 dans les bureaux de Culture Montérégie

Afin d'habiller les murs de ses bureaux situés sur le boulevard Sainte-Foy à Longueuil, Culture Montérégie invite les artistes, membres en règle de son organisation, à proposer une œuvre représentant un sujet de leur choix. Les médiums acceptés sont les suivants : peinture, sculpture (vous devez fournir le socle), estampe, photographie, dessin, gravure, textile, illustration, techniques mixtes et œuvres numériques. Un cachet de 300 dollars pour la location d'une œuvre pendant une année sera offert. Un comité de sélection fera le choix des œuvres. Un nombre limité d’œuvres sera retenu. Culture Montérégie tiendra compte de la diversité des propositions artistiques et de la provenance des artistes sur le territoire montérégien.