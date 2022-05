Décor sur céramique au Musée du Haut-Richelieu

Le samedi 4 juin prochain, venez au Musée du Haut-Richelieu décorer des pièces en céramique uniques à offrir en cadeau à votre papa d’amour ou encore à votre enseignant préféré.

Les participants pourront choisir une ou plusieurs pièces en céramique parmi un choix varié et la décorer grâce à la technique de la glaçure*. Les tarifs varient entre 5 et 30 $ selon la pièce choisie. Le paiement se fera la journée de l’activité. Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte. Café et chocolat chaud vous seront aussi offerts au coût de 1 $.

Les places sont limitées et les réservations sont obligatoires. Deux plages horaires sont disponibles soit de 9 h à 11 h 30 ou de 13 h 30 à 16 h. Afin de vous inscrire, rendez-vous sur le site Internet du Musée, dans la section boutique. Vous avez jusqu’au 2 juin à 17 h pour réserver votre place.

Décor pour emporter

Bonne nouvelle! Il est maintenant possible de commander en tout temps votre ensemble clé en main de décor sur céramique. Rendez-vous directement sur le site Internet du Musée, dans la section boutique pour vous procurer votre ensemble! Les prix varient entre 20 et 27 $, selon la pièce choisie.