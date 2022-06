Le Musée des beaux-arts de Mont-Saint Hilaire présente une nouvelle exposition

En marge de l’ouverture officielle des Maisons d’artistes et du circuit culturel des Muséales de Mont-Saint-Hilaire pour la période estivale de 2022, le Musée des beaux-arts de Mont-Saint Hilaire présente, dans la salle du rez-de-jardin de la Maison Paul-Émile-Borduas, l’exposition Dérives silencieuses, une sélection d’œuvres récentes du peintre lévisien Jean-Claude Légaré, qui explore le thème du silence.

Lauréat d’un Prix d’excellence, décerné lors du Salon d’automne 2020 sous le thème du confinement avec son œuvre intitulée : Dans le silence de sa mémoire, Légaré avait conquis le jury et le public avec une proposition touchante en lien avec les aînés. D’autres extraits de cette série furent soumis lors de l’appel de dossiers des expositions temporaires du MBAMSH. « La proposition de Jean-Claude Légaré s’est imposée comme incontournable lors des délibérations du comité de sélection de la programmation 2022. En plus d’utiliser des techniques inspirées des maîtres anciens avec une qualité d’exécution remarquable, Légaré nous offre une proposition picturale chargée de sens, qui relie différents enjeux d’actualité avec une sensibilité artistique renversante.» mentionne Geneviève Létourneau, directrice générale par intérim.

En près de 50 ans de carrière en arts visuels, le riche parcours du peintre est jalonné d’expositions tant individuelles que collectives et de commandes d’envergures, notamment de l’Assemblée nationale du Québec et de Parcs Canada. Il a d’ailleurs pris part à la réalisation de la Fresque Desjardins de Lévis. Plusieurs prix et distinctions ont souligné l’excellence et l’originalité de son œuvre, dont récemment, le Premier prix du volet canadien de la 11e édition de l’Internationale d’art miniature de Lévis. Avec Dérives silencieuses, Légaré ajoute une salle prestigieuse à son parcours méritoire, la maison dessinée par Borduas, lieu mythique où fût rédigé le manifeste Refus global, et consacré les débuts du mouvement Automatiste.

Jean-Claude Légaré aborde des sujets universels tels que l’humain et la nature. En 2018, à la suite de la controverse entourant SLĀV, il reprend une importante réflexion amorcée dans les années 1980 sur le thème du silence, sur la fermeture face à l’autre, sur l’appropriation culturelle.

« La pandémie mondiale, les conflits internationaux, les dénonciations d’agression, la lutte des minorités visibles pour l’égalité… Force est de constater que ces sujets sont un terreau fertile à l’introspection et que le silence y est très présent. C’est dans cet esprit que j’aborde le silence, mais toujours alimenté à la même source, l’Homme et la nature » souligne Jean Claude Légaré.