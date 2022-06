Une exposition sur l’immigration à Saint-Jean-sur-Richelieu

Le Musée du Haut-Richelieu annonce la tenue d’une exposition estivale sur l’immigration dans le Haut-Richelieu. L’exposition Aux racines du Haut-Richelieu : trois siècles d’immigration / The Roots of the Haut Richelieu : Three Centuries of Immigration sera présentée du 2 juin au 4 septembre 2022. Un vernissage se tiendra le jeudi 2 juin, dès 17 h. L’événement est ouvert à tous.

Après avoir tracé l’histoire de la présence des Premières Nations dans le Haut-Richelieu, le Musée se penche sur les vagues d’immigrants qui ont peuplé la région, modifiant ses traditions et ses attraits. L’exposition montre dans quel contexte les migrants en provenance de Chine, de Belgique, d’Allemagne, d’Irlande et de nombreux autres pays sont arrivés sur le territoire pour s’y établir et quels impacts ils ont eu sur le passé, mais aussi sur le présent. Guerres, fibre entrepreneuriale, mission évangélisatrice, nombreuses sont les raisons qui ont poussé les gens à s’établir dans le Haut-Richelieu dans les derniers siècles. L’exposition met en valeur que les racines qui nous définissent sont formées d’une pluralité d’identités.

Le directeur du Musée, Mathieu Hébert, tient à souligner l’immense travail de recherche mené par Marie-Pier Rioux. Il faut également souligner la collaboration de nombreux prêteurs dont Jeanne d’Arc Archambault, Archives nationales d'outre-mer, Luke Bissonnette, Famille Bertrand, Famille Melaven, Jim Murphy, Musée des Abénakis, Musée du Fort Saint-Jean, Musée Feller, Parcs Canada, Service des archives de l’Université McGill, The Central Vermont Railway Historical Society, Union d'Églises baptistes francophones du Canada et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.