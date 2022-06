Un atelier de fabrication d’argile au Musée du Haut-Richelieu ce dimance

Le Musée du Haut-Richelieu annonce la tenue d’une exposition estivale sur l’immigration dans le Haut-Richelieu. L’exposition Aux racines du Haut-Richelieu : trois siècles d’immigration / The Roots of the Haut Richelieu : Three Centuries of Immigration sera présentée du 2 juin au 4 septembre 2022. Un vernissage se tiendra le jeudi 2 juin, dès 17 h. ...