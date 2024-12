Mon beau sapin roi... des maisons québécoises

En ce jour de Noël, la majorité des maisonnées québécoises sont garnies de décorations lumineuses, de guirlandes, et sans oublier le maître des lieux, le sapin remplis de ces plus beaux ornements.

Dans un premier temps, rappelons que bien que la fête de Noël soit au départ une fête religieuse, et que bien qu'aujourd'hui, on ne peut s'imaginer vivre ces festivités sans cet arbre, le sapin est d'origine païenne. En effet, le conifère était utilisé pour célébrer le solstice d'hiver. Pour oublier le froid hivernal, les citoyens paraient leur demeure avec des branches, un sapin ou tout autre cousin de la même espèce comme symbole d'espoir et de vie.

Tranquillement, cette tradition a pris sa place au sein des fêtes chrétiennes. Et ainsi, on commença à voir des bougies et des décorations à travers les branches de l'illustre arbre. Plus populaire à ces débuts en Europe, en 1848, une gravure de la reine d'Angleterre Victoria et de son époux le prince Albert, devant leur sapin décoré, traversa les frontières se rendant peu à peu en Amérique.

Mais il ne faut pas croire que le sapin de Noël n'existait pas au Canada avant cette période. En effet, c'est en 1781 à Sorel, au Québec, que les historiens répertorient la présence du premier sapin grâce à la baronne Riedesel, d'origine Allemande. Elle avait organisé une célébration traditionnelle de son pays.

Avant l'arrivée de l'électricité au pays, la seule manière d'éclairer le roi des forêts était à l'aide de bougies. D'ailleurs, certains malchanceux ont vu leur maison partir en cendre pendant une période pourtant si heureuse. C'est finalement en 1896, dans le quartier de Westmount, à Montréal, que les premières guirlandes électriques de tout le Canada ont fait leur apparition.

De ornement mangeable à ornements fragile

Il faut savoir que le sapin de Noël traditionnel, comme nous le connaissons aujourd'hui, tire son inspiration en grande partie de l'Allemagne. C'est dans une petite ville de ce pays germanique, Lauscha que les premières décorations en verre ont vu le jour, dans les années 1860.

La boule rouge est sans doute la plus célèbre, car elle se veut un rappel des pommes qui garnissaient le conifère par le passé.

C'est grâce à un homme d'affaires américain, F.W.Woolworth, des magasins de son nom, qui fit venir ces boules sur le continent, en 1890.

Des sapins de toutes les sortes

Aujourd'hui, la tradition laisse beaucoup plus de place à la créativité en ce qui concerne le fameux sapin. Il n'y a plus de limite pour décorer son arbre. D'ailleurs, certains remplace le conifère par des plantes, des palmiers ou des objets. On retrouve des ornements de toutes les formes et couleurs. Des plus farfelues au plus traditionnels.

La plupart des Québécois qui célèbrent Noël ont sans doute plusieurs souvenirs reliés au sapin qui permet de réunir amis et familles autour de cette tradition qui change, mais qui garde ses racines de symbole, de réjouissance et de bonheur.