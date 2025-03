Le Happening gourmand hivernal 2025 a attiré 300 personnes

Le samedi 22 février dernier, la Brasserie Barabas située à Sainte-Barbe a accueilli plus de 300 passionnés de gastronomie et de plein air à l’occasion du Happening gourmand hivernal. Cet événement a mis à l’honneur les délices du terroir et les plaisirs de l’hiver.

Pour cette première édition, les participants ont eu le plaisir de déguster une sélection exquise de produits régionaux, tout en profitant d’activités extérieures sur le site. Le « Carrefour des saveurs montérégiennes » accueillait sous un chapiteau chauffé une dizaine d’entreprises bioalimentaires membres de la campagne de promotion régionale La Montérégie, le Garde-Manger du Québec. De midi à 18 h, le site s’est animé avec des kiosques, des dégustations, de la musique assurée par deux DJ, des sentiers de marche et de raquette, ainsi que des glissades pour le plus grand bonheur des petits. La dynamique brigade du Yétifest de Salaberry-de-Valleyfield, accompagnée de ses deux mascottes, a répandu rires et bonne humeur en défiant les participants lors d’un concours amical du lancer de la boule de neige.

Dès leur arrivée, les participants ont été accueillis avec une bière locale et une visite guidée de la Brasserie Barabas, ajoutant une touche authentique à leur expérience. Chaque billet donnait droit à un s’mores à griller sur le feu de la Boutique Fermière, à de la tire sur neige des Vergers Ivanhoe Faille, à un chocolat chaud de la Petite Grange et à une crème glacée à l’argousier de la Ferme les Petites Écores, offrant ainsi une expérience gourmande locale encore plus complète. La musique, l’animation et les feux extérieurs ont rendu l’atmosphère chaleureuse, invitant chacun à se régaler et à se réchauffer en toute convivialité. L’équipe de La Montérégie, le Garde-Manger du Québec a d’ailleurs profité de l’occasion pour développer, en collaboration avec le camion de rue

Le Happening gourmand hivernal s’inscrit dans une volonté de valorisation des produits du terroir montérégien et de dynamisation de la promotion du Guide gourmand Tastet de la Montérégie, un projet mis de l’avant par La Montérégie, le Garde-Manger du Québec en partenariat avec Tourisme Montérégie. Cette initiative vise à promouvoir les saveurs locales et à encourager la découverte des produits régionaux à travers une expérience immersive et festive. En mettant de l’avant les artisans de la région et en créant un cadre propice aux rencontres et à la convivialité, cet événement souligne l’importance de l’achat de proximité et du tourisme gourmand.