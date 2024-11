La grève a commencé dans des CPE où les travailleuses sont syndiquées à la CSQ

Alors que les consultations débutent sur le projet 74, qui vise à limiter le nombre d'étudiants étrangers au Québec, des universités et des cégeps font entendre leur voix et demandent d’être purement et simplement exclus de ce plafonnement. Dans un mémoire conjoint, l'Université Laval, l'Université de Montréal, l'Université McGill et l'Université ...