Une coalition est formée contre les restrictions budgétaires en éducation

Une coalition de comités de parents, de directions d'établissements d'enseignement, de personnel de direction d'écoles et de syndicats du milieu de l'éducation demande au gouvernement Legault de renoncer aux restrictions budgétaires annoncées.

La commande gouvernementale passée aux directions d'écoles est de réduire leurs dépenses de 570 millions $.

Bien que le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, leur ait demandé d'affecter le moins possible les services directs aux élèves, ces groupes soutiennent que cela sera impossible, vu l'ampleur des réductions demandées.

«Ce qui se passe présentement en éducation est inadmissible et c’est pourquoi les différents acteurs se mobilisent. On coupe des postes, des mesures essentielles aux apprentissages et au bien-être des élèves. Le réseau doit être soutenu à la hauteur des ambitions des Québécois. C’est de notre avenir qu’il s’agit», a affirmé Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement.

Jusqu'ici, les voix s'étaient fait entendre séparément contre les restrictions budgétaires, mais, cette fois, les groupes concernés ont formé une coalition, un mouvement baptisé «Ensemble, unis pour l'école».

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ), qui représente 125 000 membres dans le milieu de l'éducation, en fait aussi partie, tout comme le Regroupement des comités de parents autonomes du Québec.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne