Une plainte au Protecteur du citoyen pour les restrictions budgétaires en éducation

Deux fédérations affiliées à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) portent plainte contre les restrictions budgétaires en éducation auprès du Protecteur du citoyen.

Dans leur plainte déposée lundi, la Fédération du personnel de soutien scolaire et la Fédération du personnel professionnel de l'éducation demandent au Protecteur du citoyen d'ouvrir une enquête sur les répercussions des restrictions budgétaires et du gel d'embauche sur les services aux élèves.

Elles lui demandent également d'intervenir publiquement auprès du ministère de l'Éducation et de formuler des recommandations pour garantir l'accès des élèves aux services dont ils ont besoin.

Le processus d'enquête et de publication d'un rapport pourrait cependant prendre un certain temps. «On le sait que ça va être long. Mais on se devait, comme organisations, de déposer cette plainte-là, pour mettre une pression additionnelle, parce que rien ne bouge», a tonné Éric Pronovost, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire, en entrevue lundi.

Il ne s'en cache pas: il espère que la plainte conjointe aura un effet dissuasif. «Nous, ce qu'on espère dans tout ça, c'est que le ministre Drainville va raisonner autrement et qu'il va reculer dans ses compressions budgétaires.»

Québec a annoncé des restrictions budgétaires de 570 millions $ pour la rentrée. Mais M. Pronovost souligne que celles-ci s'ajoutent au gel d'embauche décrété depuis le 1er novembre dernier et aux compressions dans les projets d'infrastructures.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne