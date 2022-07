Bilan routiers des longs congés des fêtes nationales

À l’occasion des longs congés des fêtes nationales, les policiers de la Sûreté du Québec ont intensifié leurs interventions sur le réseau routier dans l’ensemble du territoire québécois.



Bien que les policiers aient déployé tous les efforts nécessaires en intensifiant la surveillance et en augmentant le nombre d’interventions, la Sûreté déplore, dans son bilan provisoire, neuf collisions mortelles sur son territoire pour les week-ends du 24 au 26 juin et du 30 juin au 1 er juillet 2022.



Les patrouilleurs, nombreux sur le réseau routier pour assurer la sécurité des usagers de la route, sont intervenus auprès de plusieurs conducteurs en infraction. Ils ont particulièrement ciblé la vitesse et la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou la drogue.



À l’approche des vacances de la construction, la Sûreté tient à rappeler son message de prévention aux usagers des réseaux de transport. Ces derniers sont invités à bien planifier leurs déplacements, à éviter les distractions, à boucler leur ceinture et à respecter les limites de vitesse.



Combinées aux interventions des policiers sur la route, les campagnes de sensibilisation de la Sûreté du Québec visent à améliorer le bilan routier en misant également sur la prévention. Tout au long de l’année, la Sûreté déploie ses actions en collaboration avec de nombreux partenaires qui ont tous à cœur d’épargner des vies.



La Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026, La vie humaine, au cœur de nos actions, a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur tout le territoire de la Sûreté du Québec.

Des pistes d’action touchant chacun des axes de la Stratégie, tels que Partenariat, Intervention, Sensibilisation, Technologie, Évaluation (PISTE) sont mises en œuvre par la

Sûreté ainsi que ses partenaires afin de tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos sentiers et nos plans d’eau plus sécuritaires.