Les orages causent de nombreuses pannes de courant dans certaines régions du Québec

Les orages qui ont balayé plusieurs régions du Québec mercredi soir et au courant de la nuit ont entraîné de nombreuses pannes de courant.

Vers 5 heures jeudi matin, Hydro-Québec signalait que plus de 18 000 de ses abonnés étaient privés d'électricité. Plus de 240 pannes étaient répertoriées dans l'ensemble de la province.

Avec 5000 clients touchés, la Montérégie était la région la plus affectée. Il y avait 4400 abonnés touchés tant dans les Laurentides qu'en Outaouais.

Montréal comptait 1900 clients touchés, tandis que le Centre-du-Québec en dénombrait 420.

Sur les réseaux sociaux, mercredi soir, Hydro-Québec a confirmé que les orages violents étaient la source de ces pannes.

«Nous sommes mobilisés afin de rétablir le courant le plus rapidement possible. Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension», a écrit la société d'État dans un message adressé à sa clientèle.

Les conditions météorologiques des derniers jours ont rendu propice la formation d'orages, alors que les températures ressenties ont été au-delà de 30, avec l'humidité, à plusieurs endroits mercredi.

Les orages ont aussi affecté l'Ontario, de sorte que Hydro One rapportait que plus de 8000 de ses clients n'avaient pas accès à l'électricité tôt jeudi matin.

«Nos équipes sont à pied d'œuvre pour répondre aussi rapidement et sûrement que possible aux pannes causées par les orages dévastateurs qui continuent d'affecter certaines parties de la province. Les pannes sont en grande partie causées par des lignes abattues par des arbres ou des branches d'arbres», a précisé Hydro One.

Les régions les plus touchées en Ontario ont été le centre et l'est de la province.