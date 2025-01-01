Vue la dernière fois le 23 septembre
Demande d'aide de la population pour retrouver Lucille Ménard de Lacolle
Par Salle des nouvelles
La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver madame Lucille Ménard, 37 ans, de Lacolle.
Elle aurait quitté son domicile de Lacolle, le 23 septembre dernier en matinée.
Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.
Description
Taille : 1m66
Poids : forte corpulence
Cheveux : blonds
Yeux : bleus
Marques distinctives : tatouage de papillon sur l’omoplate (pas de côté déterminé)
Habillement : aucune description
Toute personne qui apercevrait Mme. Ménard est priée de communiquer avec le 911. De plus, toutes informations pouvant permettre de le retrouver peuvent être communiquées, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.