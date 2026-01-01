La Cour approuve une action collective contre Ticketmaster

La Cour supérieure du Québec a autorisé une action collective contre Ticketmaster, qui accuse la société américaine d'imposer des frais de service abusifs sur la vente de billets.

Dans une décision rendue lundi, la juge Eleni Yiannakis a déclaré que les plaignants remplissaient les conditions pour un procès en bonne et due forme et que des remboursements compensatoires seraient accordés s'ils avaient gain de cause.

L'action collective intentée par le cabinet d'avocats montréalais Paquette Gadler affirme que les frais de service facturés par Ticketmaster enfreignent la Loi sur la protection du consommateur et le Code civil du Québec.

La poursuite indique que les frais de Ticketmaster varient en fonction du prix des billets plutôt que du coût réel du service fourni, un système de tarification que le cabinet d'avocats juge abusif.

Elle a été déposée en août 2024 au nom de Felipe Morales. Elle vise à dédommager les Québécois qui ont acheté des billets via Ticketmaster pour des spectacles en Amérique du Nord depuis juillet 2021.

Ticketmaster, qui vend des billets pour des concerts, des événements sportifs et d'autres spectacles dans le monde entier, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la décision rendue lundi.