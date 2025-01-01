Trafic de stupéfiants
Dix arrestations en lien avec un réseau connexe aux Hells Angels
Par Salle des nouvelles
Les policiers de l’Escouade régionale mixte (ERM) Montérégie ont procédé hier à dix arrestations, soit neuf hommes et une femme, en lien avec un réseau de trafic de stupéfiants lié aux Hells Angels. L'opération s'est déroulée à Chambly, Beloeil, Marieville, St-Jean-sur-Richelieu, McMasterville, St-Bruno et Ste-Madeleine.
Parmi les personnes arrêtées, cinq devaient comparaître le jour-même par visioconférence au palais de justice de Longueuil et de Saint-Hyacinthe pour des accusations en lien avec la possession et le trafic de stupéfiants. Les cinq autres vont être libérés avec promesse de comparaître. Trois personnes sont toujours recherchées en lien avec cette enquête.
L’opération fait partie intégrante d’un projet d’enquête initié en décembre 2022 pour lequel des perquisitions avaient aussi été réalisées par l’ERM Montérégie en mai et juin 2024.
Plusieurs unités d’enquête et de ressources spécialisées de la Sûreté du Québec, ainsi que différents corps de police ont participé à ce projet. Pour l’opération d’aujourd’hui, une cinquantaine de policiers ont été dépêchés.
Rappelons que les ERM sont des partenariats entre services de police qui ont comme objectif une mise en commun des ressources pour mieux lutter contre le crime organisé, et ce, dans toutes les régions du Québec.