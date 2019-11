Perquisition visant des stupéfiants à Marieville

Une perquisition menée depuis hier a conduit à l'arrestation d'un homme, qui comparaît aujourd'hui devant la justice.

Hier midi, des enquêteurs et des patrouilleurs du poste de la MRC Rouville ont réalisé une perquisition visant les stupéfiants dans un logement du chemin Chambly, à Marieville. Sur place, ils ont procédé à l’arrestation d’un homme de 62 ans pour possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic. Il est actuellement détenu et comparait aujourd'hui au Palais de justice de Saint-Hyacinthe.

Un policier maître-chien participe également à cette opération. Puisqu’elle est toujours en cours, le résultat des saisies n'est pas encore disponible. Cette enquête a été initiée il y a quelques mois à la suite de l’utilisation de différentes techniques d’enquête.