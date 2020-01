Fannie Rancourt, 16 ans, a été retrouvée saine et sauve

Fannie Rancourt, 16 ans, a été retrouvée hier soir dans la région de Québec. Elle se porte bien.

Sa disparition avait été rapportée le 23 janvier dernier (voir les détails ci-dessous).

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Fannie Rancourt, 16 ans, de Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle a été vue pour la dernière fois le 21 janvier à Montréal.

La jeune femme mesure 1,70 m (5 pi 7 po) et pèse 66 kg (145 lb). Ses cheveux sont bruns, teints en noirs et elle a les yeux verts. La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait un manteau noir réversible avec motifs léopard et une robe noire, en plus d’un gros sac à main de la marque Mickael Kors, de couleur beige.

La jeune fille se déplacerait à pied. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Toute personne qui apercevrait Fannie Rancourt est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver Fannie Rancourt peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.