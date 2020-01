Une opération policière débouche sur cinq perquisitions en Montérégie

Des enquêteurs de la division d’enquêtes et de coordination du crime organisé Montérégie, assistés de policiers de la Régie intermunicipale de Police Roussillon et de policiers de la division d’enquêtes de la MRC des Jardins-de-Napierville, du groupe tactique d’intervention, du service de l’identité judiciaire et de maîtres-chiens de la Sûreté du Québec, ont réalisé, au cours de la journée d’hier, cinq perquisitions à Lacolle, à Saint-Georges-de-Clarenceville, à Saint-Constant et à La Prairie, en Montérégie.

Ces perquisitions, effectuées dans le cadre d’une enquête initiée il y a quelques mois concernant du trafic de stupéfiants, ont été réalisées dans trois appartements, une résidence et une voiture et elles font suite à l’utilisation de diverses techniques d’enquête et à de l’information obtenue du public.

Au total, les enquêteurs ont saisi :

Environ 240 grammes de cocaïne;

Plus de 380 comprimés s’apparentant à de la méthamphétamine;

Plus de 40 comprimés de médicament d’ordonnance;

Plus de 12 400$;

Du matériel servant au trafic de stupéfiants, entre autres des balances;

Un VUS à titre de bien infractionnel;

Des cartouches (munitions);

Un Ponton pour expertises.

Lors de cette opération, des personnes ont été interpellées et des arrestations pourraient avoir lieu ultérieurement.