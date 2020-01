Arrestation pour homicide involontaire à Beloeil

Le 26 octobre dernier, les policiers de la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent ont été appelés à se rendre sur la rue Jeanne-Mance à Beloeil pour un homme ayant subi des blessures à la suite d’une chute sur le trottoir. Le suspect a été arrêté cette semaine, puis libéré après avoir comparu devant la justice. Il a été remis en liberté en attendant la suite des procédures et il reviendra à la cour cour le 7 février.

La victime âgée de 92 ans fut conduite dans un centre hospitalier pour des blessures graves. Au cours de cette même journée, le résidant des lieux, où l’évènement est survenu, a été arrêté pour voies de fait graves. Il a par la suite été interrogé par des enquêteurs pour finalement être libéré par le biais d’une promesse à comparaitre.

Deux jours plus tard, le 28 octobre, la victime est décédée. L'affaire a été confiée aux enquêteurs des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec, toujours en collaboration avec les enquêteurs de la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent.

À la suite de l’enquête, un mandat d’arrestation a été lancé contre le suspect, Abraham Leblanc âgé de 36 ans. Il a été arrêté mercredi à Beloeil et a comparu au Palais de justice de Saint-Hyacinthe pour faire face à deux chefs d’accusation, soit d’homicide involontaire et de voies de fait causant des lésions corporelles. Il a été remis en liberté en attendant la suite des procédures et il reviendra en cour le 7 février.