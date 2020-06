Démantèlement d'un réseau de trafic de drogues: quatre individus arrêtés

Hier, les policiers de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent ont procédé à une série de perquisitions sur le territoire, ainsi qu'à Terrebonne. Plus de 50 policiers ont été impliqués lors de l’opération avec la participation de policiers de la Sureté du Québec et de la police municipale de Terrebonne.

L’enquête de plusieurs mois a permis de mettre fin à un réseau de trafic de drogues et de stupéfiants par l’arrestation de quatre individus. Les perquisitions ont permis la saisie de plusieurs centaines de grammes de cocaïne, de cannabis et de haschich, plusieurs centaines de comprimés de speed et de kétamine, une arme de calibre 12, quatre imitations d’armes, une arme prohibée (poing américain), 15 cellulaires, trois véhicules vraisemblablement issus d'une infraction et plus de 63 000$ en argent.

Les quatre individus devraient comparaitre par téléphone cet après-midi dans le district judiciaire de Saint-Hyacinthe.

Pour rappel, la population peut contacter la régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent afin de transmettre toute information qu’elle juge pertinente en matière de stupéfiant ou de cannabis en composant le 450 922-7001 poste 399.