Quatre arrestations à Mont-Saint-Hilaire en lien avec une tentative de meurtre

Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec, en collaboration avec la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent a procédé ce matin à l’arrestation de quatre individus en lien avec une tentative de meurtre survenue à Mont-Saint-Hilaire, le 26 mars dernier.

Pour rappel, le 26 mars dernier, les policiers de la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent ont été appelés à se rendre sur la rue des Passerins à Mont-St-Hilaire pour un homme ayant subi des blessures par un ou des projectiles d'arme à feu alors qu'il était dans sa résidence. Il avait été conduit dans un centre hospitalier pour y traiter des blessures qui ne mettaient pas sa vie en danger.



Les quatre hommes arrêtés ce matin, âgés de 26, 27, 35 et 40 ans, seront interrogés par les enquêteurs des crimes majeurs.



En plus de ces arrestations, trois perquisitions sont également en cours dans les secteurs de Longueuil et Brossard.



Les Services des enquêtes sur les crimes majeurs (SECM) regroupent plus de 250 enquêteurs répartis sur l’ensemble du territoire de la Sûreté du Québec. Ils réalisent des enquêtes d’envergure sur des crimes visant les personnes et les propriétés ainsi que sur des crimes financiers. De plus, les SECM coordonnent les enquêtes dans les postes de MRC et collaborent avec les divers services policiers municipaux.



» Toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.