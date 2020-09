Opération sécurité au volant entre Rimouski et Longueuil

Les policiers de la Sûreté du Québec effectuent une opération d’envergure en matière de sécurité routière, ce matin sur l’autoroute Jean-Lesage entre les villes de Rimouski et Longueuil. Cette opération souligne la fin de l’opération ONC Distraction au volant.

Plus de 80 policiers sont présents sur cet axe routier important qui couvre une partie du territoire de la SQ. Au cours de cette opération de visibilité, les policiers s’assurent du respect du code de la sécurité routière et du code criminel afin d’éviter les comportements à risque et d’accroître la sécurité des usagers de la route.

Les policiers interviennent en fonction des principales causes de collisions qui sont la vitesse, l’utilisation du téléphone cellulaire au volant et la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et la drogue.

Le Contrôle routier Québec prend part à cette activité. Ainsi, la présence policière, les interventions et la sensibilisation à l’égard des conducteurs seront accrues sur cet axe routier majeur. Les opérations d’envergure constituent une alternative complémentaire et efficace aux interventions habituellement réalisées par les patrouilleurs.