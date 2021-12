Plusieurs opérations policières durant la période des Fêtes

La vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a annoncé que les interventions policières durant les Fêtes, seront intensifiées partout au Québec, notamment dans les restaurants et les bars.

« Les prochaines semaines seront propices aux rassemblements festifs ; je nous invite donc à profiter de cette période pour passer de bons moments avec nos proches et nos collègues tout en respectant les règles de santé publique. Il est important de maintenir des comportements sécuritaires durant les Fêtes, pour notre santé et pour nous sortir le plus rapidement possible de cette pandémie. Je remercie nos policiers pour leur excellent travail et souhaite à tous les Québécois un répit heureux et revigorant », a mentionné la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault.

Ces actions ont pour objectif de favoriser le respect des mesures liées au passeport vaccinal en accompagnant les exploitants et propriétaires de restaurants et bars dans l’application de ces mesures.