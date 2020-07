Camps de jour montérégiens: une tournée pour faire découvrir l'agriculture aux enfants

Des animations seront proposées cet été dans différents camps de jour municipaux de la région afin de sensibiliser les enfants aux réalités agricoles de la Montérégie.

Cette initiative se déroule dans le cadre de la campagne de sensibilisation à la cohabitation harmonieuse en zone agricole, initiée par l’UPA de la Montérégie, treize MRC de la Montérégie et l’agglomération de Longueuil et soutenue par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).

Pendant sept semaines, en collaboration avec les services des loisirs des municipalités participantes, des animateurs de l’entreprise locale Agro-Passion de Marieville sillonneront plus d’une quarantaine de villes et de villages partout en Montérégie pour sensibiliser les enfants aux réalités agricoles. Ces interventions ludiques et didactiques permettront de présenter aux jeunes de 8 à 12 ans le monde rural qui les entoure et l’importance de la cohabitation harmonieuse en milieu agricole.



1000 enfants de la région concernés

D’une durée d’environ 1 h 15, l’activité comprend des présentations interactives, des questionnaires instructifs et amusants, des jeux thématiques actifs ainsi qu’une séance de plantation.

Les principales thématiques liées aux activités agricoles sont abordées : bruits, odeurs, partage de la route, santé des sols et de l’eau. Les animations permettent aux enfants de comprendre la nécessité et l’utilisation de certaines de ces pratiques.

Ils découvrent également les avantages de vivre dans une région agricole et sont sensibilisés à en apprécier les bienfaits. Plus de 1 000 enfants pourront profiter de ces animations pendant la période estivale 2020. Les ajustements nécessaires ont été apportés aux activités afin de respecter les exigences sanitaires en lien avec la covid-19.

L’activité d’animation "L’agriculture, ma voisine !" se tiendra dans les camps de jour des municipalités suivantes pour l’été 2020:

· Bedford – le 21 juillet

· Bromont – le 22 juillet

· La Présentation – le 16 juillet

· McMasterville – le 12 août

· Mercier – le 23 juillet

· Mont-Saint-Grégoire – le 29 juin

· Rougemont – le 6 août

· Saint-Amable – le 27 juillet

· Saint-Césaire – le 29 juillet

· Saint-Damase – le 5 août

· Saint-Isidore – le 27 juillet

· Saint-Marc-sur-Richelieu – le 5 août

· Saint-Paul-d’Abbotsford – le 15 juillet

· Saint-Simon – le 15 juillet

· Saint-Victoire-de-Sorel – le 14 juillet 2020

· Sorel-Tracy – le 11 août 2020



D’autres dates et lieux seront confirmés durant l’été.