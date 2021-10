Halloween : une programmation hautement amusante dans le Vieux-Saint-Jean

Fêter l’Halloween fait partie des traditions au Québec. En cet automne 2021, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et ses partenaires invitent les intéressés à célébrer dans le Vieux-Saint-Jean. Une programmation spéciale d’activités fera le bonheur des petits et des grands en quête d’émotions et de bonbons.

Voici les activités prévues:

Piko et ses petits monstres

Octobre 2021 | 17 h 30 à 19 h 30

Parc Gerry-Boulet

Gratuit!

Labyrinthe illuminé et animé

Jusqu’au 31 octobre 2021

Lun. au vend., 16 h à 21 h / sam. et dim. , 11 h à 21 h

Intersection Saint-Georges et Richelieu

Gratuit!

Rallyes à saveurs criminelles

21 octobre au 7 novembre 2021

Vieux-Saint-Jean et Vieux-Iberville

Décors et animations thématiques

22 au 31 octobre 2021

Place du quai et parc des Éclusiers

Une Halloween hautement décorée!

Identifiez votre maison décorée sur la carte interactive et découvrez tous les décors d’Halloween de la ville!

Surveillance dans les quartiers

31 octobre 2021 | Dès 16 h 30