Ottawa accorde 240 000 $ à Tourisme Montérégie

Le député de Montarville, Michel Picard, a annoncé, le 28 août dernier, l’attribution d’une contribution non remboursable de 240 000 dollars à l’Association touristique régionale (ATR) de la Montérégie (Tourisme Montérégie) afin que la région puisse mieux tirer profit des possibilités en matière de tourisme.

Grâce à ce soutien financier, l’organisme pourra poursuivre sa mission, qui consiste à améliorer l’attractivité touristique de la région. Tourisme Montérégie pourra ainsi bonifier ses actions en matière de commercialisation et de développement de l’offre touristique en vue d’attirer une clientèle hors Québec et internationale. Cela inclut notamment la participation à des foires et salons, la conception et la production de matériel promotionnel, du placement dans les médias, des analyses de la clientèle ainsi que des tournées de presse.

Grâce à l’appui du gouvernement du Canada à des projets comme ceux de Tourisme Montérégie, les Canadiens et les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir les attraits de la région.

« L’Association touristique régionale de la Montérégie travaille sans relâche pour mettre en valeur notre belle région. Cette contribution du gouvernement du Canada soutiendra les projets touristiques de la Montérégie, qui regorge d’attractions touristiques intéressantes. Cet investissement nous permettra de continuer à accroître la structuration de l’offre touristique et contribuera au développement économique régional », soulignait Michel Picard, député de Montarville.

De son côté, le président de Tourisme Montérégie, Réjean Parent affirmait que : « Cette contribution financière permet entre autres à Tourisme Montérégie de soutenir les partenaires qui ont un potentiel sur les marchés hors Québec et qui, sans ce soutien, ne pourraient assurer leur visibilité individuellement. Tout cela dans le but d’offrir un meilleur rayonnement de la région et des entreprises touristiques à l’international pour l’ATR. »

Rappelons que la mission de Tourisme Montérégie consiste à promouvoir et à favoriser le développement de l'industrie touristique de la région, notamment par l'entremise d'activités de commercialisation hors Québec et d'activités de développement de l'offre des produits pour des activités liées entre autres au tourisme d'affaires, à l'agrotourisme, au cyclotourisme, au tourisme d'aventure, de divertissement et de détente, et au plein air.