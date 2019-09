Xavier Barsalou-Duval espère remporter un second mandat

Le député du Bloc Québécois de Pierre-Boucher — Les Patriotes—Verchères, Xavier Barsalou-Duval, sollicite un nouveau mandat de la part des électeurs de la circonscription en vue des élections du 21 octobre prochain.

Le jeune père de famille résident de Boucherville a toujours l’entrain nécessaire pour représenter la population du comté au Parlement d’Ottawa. « J’ai passé quatre années exceptionnelles à servir mes concitoyens. Nous avons entamé beaucoup de dossiers, mais certains restent à compléter. C’est, entre autres raisons, pour pouvoir continuer ce travail que je me représente », a déclaré le député.



« Tout au long de mes séjours à Ottawa, j’ai pu constater les nombreuses contorsions des députés de partis canadiens pour justifier des prises de position qui allaient à l’encontre de ce que désire la population. Ils répondent à toutes sortes de grands intérêts. Quand ce ne sont pas ceux des dirigeants de leur parti basés à Toronto ou Calgary, ce sont souvent les intérêts de certaines grandes corporations aux poches profondes », explique le comptable de formation.



Des thèmes de campagne au diapason des Québécois



Le député sortant a annoncé qu’il ferait campagne sur les thèmes de l’environnement, de la

fierté, de l’économie et de l’intégrité. « Sur chacun de ces thèmes, je sens une préoccupation importante de la part de mes concitoyens. Ils sentent que le gouvernement canadien et les partis politiques fédéralistes ne les respectent pas dans ce qu’ils sont et ce qu’ils désirent », soutient le candidat après une

séance de porte-à-porte à rencontrer des électeurs.



« J’ai eu à cœur de représenter comme il se doit mes électeurs au courant des dernières années. Je me représente afin de continuer ce travail sans relâche pour qu’ils obtiennent ce à quoi ils ont droit de fait : le respect. Les Québécoises et Québécois méritent que l’élite canadienne les respecte, et ce dans toutes les sphères. Que ce soit en environnement où leur volonté de protéger l’environnement est bafouée par l’utilisation de leurs taxes pour acheter un pipeline ou encore la fierté de vivre dans un Québec français et laïc qui est vue comme une horreur par les libéraux, les Québécoises et Québécois méritent un député qui veut les respecter. Ils méritent un député du Bloc Québécois », conclut Xavier Barsalou-Duval.