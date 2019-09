Yves-François Blanchet veut interdire les néonicotinoïdes

Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois et candidat du parti dans Beloeil—Chambly, a annoncé dans une ferme biologique de sa circonscription que le Bloc pourrait initier un plan de retrait des pesticides néonicotinoïdes en collaboration avec les producteurs agricoles et des mesures majeures de soutien pour assurer la transition.

« Nous savons qu’ils sont mortels pour les abeilles et nuisent donc à la biodiversité. Nous savons qu’ils contaminent les cours d’eau. Nous savons qu’il faut agir en vertu du principe de précaution face à des produits qui pourraient aussi avoir des impacts sur la santé des humains. Mais nous savons aussi que nos agriculteurs ne peuvent pas se revirer de bord instantanément », a déclaré M. Blanchet.

Les néonicotinoïdes s’attaquent au système nerveux des abeilles et entraînent leur mort. Selon l’ONU, le taux d'extinction des pollinisateurs est 100 à 1000 fois plus élevé que la normale actuellement à cause de ces insecticides et des changements climatiques, ce qui met en péril la pollinisation et la biodiversité.

Dans les régions agricoles du Québec, le ministère québécois de l’Environnement a détecté qu’entre 2015 et 2017, 79 % à 100 % des échantillons d’eau qu’il recueille à fins d’études contenaient des traces de néonicotinoïdes à un niveau qui dépasse les critères de qualité de l’eau pour la protection des espèces aquatiques. L’Institut national de la recherche scientifique a également conclu en 2018 que ces pesticides agissent comme perturbateurs endocriniens chez les humains et auraient des impacts potentiels particulièrement sur la santé des femmes.

« Nous devons changer et nous n’avons plus le luxe d’attendre. Avec des investissements massifs en recherche et un soutien adéquat de nos producteurs agricoles, nous mettrons en place les conditions nécessaires pour développer l’agriculture de l’avenir », a conclu Yves-François Blanchet.