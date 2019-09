Denis Trudel veut mener une campagne carboneutre

Denis Trudel, candidat du Bloc Québécois dans Longueuil-Saint-Hubert, mènera non seulement une campagne électorale certifiée carboneutre, mais il s’engage aussi à devenir lui-même un député carboneutre.



« Nos actions doivent être cohérentes avec nos valeurs. Comme de plus en plus de Québécois, je suis très préoccupé par les changements climatiques. Alors comme candidat, ma campagne électorale sera carboneutre, et si je suis élu député de Longueuil-Saint-Hubert, je vais poursuivre dans la même voie et compenser toutes mes émissions de GES par la plantation d’arbres », annonce M. Trudel.

Les principales sources d’émission de GES qui seront ainsi compensées proviendront des transports et de l’utilisation d’appareils informatiques par l’équipe du candidat bloquiste et par lui-même. À court terme, Denis Trudel souhaite aussi faire l’acquisition d’une voiture électrique.

« Beaucoup de gens voudraient bien, comme moi, remplacer leur voiture à essence par une voiture électrique. Les chiffres prouvent d’ailleurs l’intérêt des Québécois pour ces véhicules : 43 % des voitures électriques du pays circulent au Québec. Le problème, souvent, c’est le prix. », conclut Denis Trudel.