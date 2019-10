Yves-François Blanchet officiellement candidat dans Beloeil—Chambly

Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois, a officiellement été investi comme candidat de son parti dans Beloeil—Chambly devant 350 militants et citoyens en plus des candidats du Bloc réunis au Centre culturel de la Pointe-Valaine, le 19 septembre dernier.

« Ce n’est pas un hasard si nous nous sommes donné rendez-vous ici, dans ce magnifique centre culturel écologique sur la rive du Richelieu. La campagne est bien entamée et c’est dorénavant évident que le Bloc Québécois met de l’avant la meilleure stratégie pour lutter contre les changements climatiques tout en créant de la richesse partout au Québec via nos centres de recherche, nos ressources naturelles et nos entreprises innovantes », a déclaré Yves-François Blanchet.

« En tant que chef de parti, la campagne va m’amener aux quatre coins du Québec, mais je tiens à dire aux gens de Beloeil—Chambly que c’est à eux que je suis redevable, d’abord et avant tout. Je m’engage à être à leur service, sans compromis et sans relâche. Je m’engage à travailler avec les municipalités et les élus de la région à l’Assemblée nationale pour créer un rapport de force incontournable et faire des gains pour les citoyens de Beloeil—Chambly. », a conclu Yves-François Blanchet.