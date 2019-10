Le Vote étudiant Canada permet à près d'un million d'étudiants d'âge scolaire d'expérimenter le vote

L'expérience Vote étudiant Canada 2019 permet aux étudiants d'apprendre le processus authentique du vote et de les informer sur les habitudes à prendre. Le vote se déroule cette semaine, jusqu'au 18 octobre.

Des jeunes Canadiens participent au débat et aux discussions sur l'avenir de notre pays, effectuent des recherches sur les plateformes des partis, consomment des nouvelles, évaluent les chefs des partis et posent des questions à leurs candidats locaux. L'organisme CIVIX-Québec.

Plus de 1000 écoles inscrites au Québec

Même s'ils ne sont pas en âge de voter, plus d'un million d'élèves du primaire et du secondaire auront l'occasion de voter pour les candidats officiels qui se présenteront aux élections fédérales de 2019 cette semaine, jusqu'au 18 octobre. Le Vote étudiant Canada 2019 sera la plus grande élection parallèle organisée au Canada.



Plus de 9 500 écoles se sont inscrites, représentant les 338 circonscriptions. Pas moins de 25 000 enseignants, de Masset, en Colombie-Britannique, à Mary’s Harbour, à Terre-Neuve-et-Labrador, ont déployé des efforts remarquables. Au Québec, plus de 1000 écoles et organismes jeunesses participent au programme et il est estimé que plus de 125 000 élèves voteront dans la province.

« Nous remercions sincèrement les milliers d'enseignants qui prennent le temps d'engager leurs élèves dans le processus démocratique grâce au programme "Vote étudiant". C'est un privilège pour CIVIX de travailler avec eux » a affirmé Catherine McDonald, directrice générale de CIVIX-Québec.

CIVIX est un organisme de bienfaisance canadien enregistré, non partisan, qui se consacre à renforcer la démocratie par l’éducation à la citoyenneté chez les jeunes d’âge scolaire. Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

Dans la peau du personnel électoral



« Nous sommes fiers d’appuyer le programme Vote étudiant Canada pour permettre aux élèves d’acquérir les connaissances, la compréhension, l'intérêt et les aptitudes nécessaires pour prendre part à la vie démocratique » a ajouté Stéphane Perrault, directeur général des élections du Canada.



Au cours de la Semaine nationale du Vote étudiant, les élèves joueront les rôles du personnel électoral chargé de mettre en place des bureaux de vote, de superviser le vote et de faire le dépouillement. Les résultats du Vote étudiant sont comptabilisés par circonscription et rendus publics après la fermeture des bureaux de scrutin le 21 octobre.



Une carte des écoles participantes est disponible ici.

Pour connaitre les écoles participantes dans votre région ou pour assister au Vote étudiant dans vos écoles locales et parler aux élèves de l'élection, contacter Catherine McDonald au Bureau du Québec à [email protected] ou au 1-833-503-3366.