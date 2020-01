CCU de Saint-Jean-sur-Richelieu: candidatures des citoyens intéressés pour siéger

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu invite les résidents intéressés par l’urbanisme, l’aménagement, l’architecture et le patrimoine, à poser leur candidature afin de siéger comme membre régulier au sein du comité consultatif d’urbanisme (CCU).

Le CCU joue un rôle actif important dans la planification du territoire. Son mandat principal est de fournir des avis et des recommandations au conseil municipal sur les sujets concernant l’urbanisme, le zonage, le lotissement et la construction. Il étudie notamment les demandes qui concernent les dérogations mineures, les modifications aux règlements d’urbanisme, les plans de développement, les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), les plans d’aménagement d’ensemble, les usages conditionnels et les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’immeuble (PPCMOI).

Le CCU siège à huis clos et est constitué de neuf membres permanents : trois conseillers municipaux et six résidents nommés, dont le mandat est de deux ans, susceptible d’être renouvelé par le Conseil municipal.

Critères de sélection

Être disponible afin de participer aux réunions qui ont lieu les mercredis à 16 h, habituellement deux fois par mois;

Posséder une bonne connaissance du territoire municipal;

Être dynamique, avoir un esprit ouvert et critique et souhaiter participer activement aux réunions;

Avoir une expertise dans le domaine de l’urbanisme, du design, de l’environnement, de l’architecture du paysage, de la construction, de l’architecture ou du patrimoine constitue un atout.

Dépôt de candidature et date limite d’inscription

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de motivation à l’attention du greffier de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu au plus tard le 31 janvier 2020 soit par courriel à : [email protected] ou par courrier, à l’adresse suivante :

Comité consultatif d’urbanisme

Bureau du greffier

188, rue Jacques-Cartier Nord, C.P.1025

Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, J3B 7B2

Le conseil municipal procédera à la nomination des membres du comité en choisissant parmi les personnes inscrites sur la liste.