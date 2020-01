Perspectives de fermetures de centres de tri : un suivi étroit avec les instances gouvernementales

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu rappelle que, depuis ce mercredi 22 janvier, une information circule dans les médias quant à la perspective d’une fermeture des quatre centres de tri de la compagnie TIRU, soit deux situés à Montréal, un à Châteauguay et un à Saguenay.

Compo-Haut-Richelie est concerné par cette situation puisque les matières recyclables des municipalités qu’elle dessert sont triées, en partie, dans les installations de TIRU.

La direction de Compo-Haut-Richelieu est présentement en communication étroite avec RECYC-QUÉBEC, le cabinet du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ainsi que les municipalités et les MRC concernées. Un état de situation a été fait jeudi matin et un nouveau sera fait ce matin.

Pas d'enfouissement des matières recyclables

Tant les représentants de RECYC-QUÉBEC que le ministre ont exclu l’hypothèse de l’enfouissement des matières recyclables. Des rencontres sont prévues afin de trouver des solutions à cette situation sérieuse et urgente en minimisant l’impact pour les citoyens. Avec son partenaire Matrec, Compo-Haut-Richelieu effectue les analyses de scénarios requises selon l’évolution de cette situation. Pour l’instant, il n’y a aucun changement aux collectes. Les citoyens seront tenus informés des développements à ce sujet au fil des événements.

Compo-Haut-Richelieu inc. est une société d’économie mixte responsable de la gestion intégrée des matières résiduelles pour douze municipalités de la MRC du Haut-Richelieu. Son mandat consiste à orchestrer les services de la manière la plus économique possible, et ce, dans les règles de l’art.