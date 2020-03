La Ville de Richelieu ferme ses parcs jusqu’au 1er mai

Afin de donner suite à l’interdiction de tout rassemblement intérieur ou extérieur par le Gouvernement du Québec, la Ville de Richelieu a annoncé que tous les parcs municipaux sont officiellement fermés jusqu’au 1er mai prochain. Toujours dans une optique de prévention, les horaires de l’équipe des travaux publics seront revus afin de faciliter la distanciation sociale et d’assurer la continuité des opérations en cas de contamination. La fermeture de la bibliothèque Simonne-Monet-Chartrand et des salles en location est également prolongée jusqu’au 1er mai.

Fermeture immédiate des parcs

Dans le but de prévenir dès maintenant tout rassemblement susceptible de favoriser la propagation de la COVID-19, la Ville demande à ses citoyens de ne plus fréquenter les parcs municipaux jusqu’au 1er mai prochain. Des affiches seront également placées dans chacun des parcs afin d’en aviser les promeneurs et des banderoles seront installées pour interdire l’accès aux modules de jeux.

Révision des horaires aux travaux publics

Pour assurer le maintien de ses services et par mesure de précaution, les horaires de travail des employés des travaux publics seront également revus dans les prochains jours. En diminuant ainsi les contacts entre les employés concernés, la Ville désire réduire les impacts d’une potentielle contamination sur sa capacité à offrir les services essentiels à la population. La Ville demande donc la collaboration de tous les citoyens. Si des travaux non essentiels sont prévus à votre domicile et qu’ils demandent l’intervention des employés municipaux, il est préférable de les remettre.

Prolongation des autres mesures

L’ensemble des autres mesures prises par la Ville depuis le 13 mars dernier sont également prolongées jusqu’au 1er mai prochain. Il est possible de consulter la liste complète des lieux municipaux fermés et des mesures en consultant la page www.ville.richelieu.qc.ca/ covid-19

Services téléphoniques et courriels maintenus

Nous vous rappelons finalement que les employés continuent d’offrir tous les services aux citoyens par téléphone et par courriel. Le numéro à utiliser est le 450 658-1157 et le courriel général est [email protected].

Demeurez informés

Pour plus d’information ou si vous éprouvez des symptômes, vous pouvez contacter la ligne COVID-19 : 450 644-4545. Informez-vous également au moyen de notre page dédiée au COVID-19 http://ville.richelieu.qc.ca/ covid-19/ , et en vous abonnant à nos alertes citoyennes http://ville.richelieu.qc.ca/ alertes-citoyennes/. Ce plan, qui s’inscrit dans les recommandations gouvernementales, sera en réévaluation quotidienne.