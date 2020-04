La protection des aînés, une priorité pour Ottawa

Dans les derniers jours, il a été beaucoup question de la problématique de la propagation de la COVID-19 dans les résidences pour personnes aînées et les centres de soins de longue durée. Le premier ministre du Canada explique qu’il est de la responsabilité du fédéral et de toutes les provinces de résoudre cette situation.

D’ailleurs au Québec, on compte 302 morts dans les CHSLD et les résidences privées qui représentent 70 % des décès et 94 morts dans les domiciles pour 22 % du total. Ce sont les personnes âgées qui sont les plus touchées.

« La vérité tragique et dérangeante, c’est que les endroits mêmes où l’on s’occupe de nos aînées sont particulièrement vulnérables à la COVID-19. C’est un sujet que je vais aborder avec les premiers ministres durant notre discussion qui aura lieu demain soir. On doit tous faire mieux. On doit tous faire preuve de leadership pour soutenir les aînés qui ont bâti ce pays », dit M. Trudeau.

Augmentation des salaires des travailleurs essentiels

Le gouvernement du Canada veut augmenter les salaires de tous les travailleurs essentiels qui gagnent moins de 2 500 $ par mois. Cela aidera entre autres les employés des établissements de soins de longue durée.

Élargissement des critères d’admissibilité au PCU

Jusqu’à présent des millions de Canadiens ont déjà reçu un premier montant de la Prestation canadienne d’urgence, mais plus de personnes pourront y avoir accès avec l’assouplissement des critères d’admissibilité.

Tous travailleurs gagnants de 1 000 $ par mois ou moins, ceux qui ont épuisé leur prestation d’emploi récemment et les travailleurs saisonniers qui ne pourront pas travailler dans les prochains mois à cause de la pandémie. Également, les artistes et créateurs pourront faire une demande.

Les Forces armées canadiennes en Basse-Côte-Nord

Le premier ministre annonce que les Rangers canadiens iront prêter main-forte dans la région de la Basse-Côte-Nord au Québec à la demande du gouvernement provincial. Ils pourront aller dans les CHSLD et des discussions sont en cours pour déterminer précisément quel sera leur rôle.

Lancement d’un portail d’aide en santé mentale

Cette semaine, le gouvernement lancera un nouveau portail sur canada.ca et l’application Canada Covid-19 qui rassemblera les ressources d’aide en santé mentale et qui permettra de discuter avec un intervenant.

Accélération de la production des tests de dépistage

L’usine qui a obtenu le contrat pour produire le réactif qui permet de faire les tests de dépistage sera en mesure d’accélérer sa production permettant à toutes les provinces de pouvoir en bénéficier.

Et finalement, tous les leaders du G7 parleront demain de la pandémie pour s’assurer qu’ils ont un plan qui se suit.