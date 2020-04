2000 médecins en renfort dans les CHSLD à la suite de l'appel de François Legault

Lors de son point de presse quotidien du jeudi 16 avril, le premier ministre du Québec, François Legault a précisé que les médecins, spécialistes et omnipraticiens, ont répondu en grand nombre à son appel lancé hier. Au moment d’écrire ces lignes, 2000 docteurs ont signifié leur intérêt à travailler dans les CHSLD de la province.

« Certains seront à temps plein, d’autres à temps partiel, mais au total, ce sont 2000 médecins qui seront déployés dans les CHSLD du Québec. Ils travailleront de soirs, de nuit, le week-end et dans toutes les régions de la province. Actuellement, 7000 travailleurs de ces milieux sont absents actuellement, il faut donc combler les besoins. Il y a aussi un manque à gagner lorsque tout le monde est en poste. Je suis très content et fier de la réponse de ces professionnels de la santé », a lancé le premier ministre.

M. Legault a aussi lancé un message aux gens qui prêteront main-forte dans les CHSLD dans les prochaines semaines. « On le sait que ce ne sera pas parfait et que les tâches ne seront pas clairement définies. Ce ne sera pas parfait. Mais n’ayez crainte, on va s’ajuster au fur et à mesure. Je suis convaincu que tout le monde pourra travailler ensemble en ce temps d’urgence nationale pour aider nos aînés les plus vulnérables », a-t-il ajouté.

Autres renforts

En plus des médecins, d’autres personnes viendront en renfort dans les CHSLD de la province. « On a aussi embauché 3000 personnes qui ont signifié leur intérêt à nous aider via le site Je contribue. Des gens du milieu de l’éducation, dont des finissants en soins infirmiers et autres programmes d’études liés à la santé, mais aussi du personnel de soutien des éblissements scolaires seront aussi appelés à contribuer. Enfin, on fera aussi appel à des étudiants de d’autres programmes qui veulent s’impliquer », a précisé la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann.

Les étudiants issus d’un autre domaine que la santé suivront une formation accélérée pour apprendre à bien utiliser les équipements. « Des capsules informatives sur le sujet leur seront présentés. On ne refuse aucune offre d’aide, mais c’est certain que plusieurs des gens qui ont acheminé leur candidature sur le site Je contribue n’ont pas été retenus. Par exemple, il n’y avait pas de besoins dans leur région et ils ne voulaient ou ne pouvaient pas se déplacer, ils souhaitent travailler de jour, mais les besoins étaient de soir ou les week-end », a-t-elle imagé.

Le gouvernement Legault admet que certaines candidatures ont pu se retrouver entre deux chaises. « Le site Je contribue est toujours en ligne. Si on ne vous a pas rappelé, renvoyez-nous vos informations. On ne refuse aucune aide », a conclu le premier ministre.