Près de 38 000 $ débloqués pour améliorer le réseau routier

Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 37 997 $ aux municipalités de Saint-Mathias-sur-Richelieu et de Carignan afin de les soutenir dans l’amélioration et le développement de leurs réseaux routiers municipaux. Le député de Chambly Jean-François Roberge en a fait l’annonce hier.

Dans le cadre du dernier budget, les sommes destinées au réseau municipal par l’entremise du Programme d’aide à la voirie locale ont été bonifiées de 310 M$. De ce montant, 100 M$ servent à soutenir les municipalités dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19.

L'aide se répartit comme suit:

« Ces projets dans la circonscription de Chambly étaient attendus depuis longtemps par les citoyennes et citoyens, a souligné Jean-François Roberge. Je me réjouis donc de l’aide financière annoncée aujourd’hui, ce qui permettra la réalisation de travaux sur le réseau routier municipal. Cela démontre notre volonté de soutenir les gens d’ici. »



« Ces projets contribueront à la relance économique dans nos municipalités et permettront de maintenir de nombreux emplois », a poursuivi François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie.