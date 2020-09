Nouveaux horizons: un besoin de projets pour améliorer la vie des aînés

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) appuie les projets dirigés ou inspirés par les aînés. Il permet aux aînés de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de leur collectivité, notamment en participant aux activités sociales tout en menant une vie active. Le processus de demande vise à financer des projets allant jusqu’à 25 000 $, dirigés ou inspirés par des aînés, réalisés par des bénévoles et soutenus par leurs collectivités. L'appel s'achève le 20 octobre.

Le programme permet de financer des projets qui encouragent les aînés à jouer un rôle important au sein de leurs collectivités par l’entremise du bénévolat, en participant à des activités communautaires et en dirigeant de telles activités.

Fonds aux organismes

Ce programme fournit également des fonds qui aident les organismes à effectuer les modifications ou les réparations nécessaires à leurs installations ou à faire l’achat d’équipement et de mobilier de remplacement pour ainsi leur permettre de poursuivre les programmes et les activités qui s’adressent aux aînés.

Les projets doivent viser un ou plusieurs des cinq objectifs du programme :

• promouvoir le bénévolat chez les aînés et les membres des autres générations;

• faire participer les aînés à leur collectivité en les amenant à agir comme mentors auprès des autres;

• sensibiliser davantage la population aux mauvais traitements envers les aînés, y compris l’exploitation financière;

• favoriser la participation et l’inclusion sociales des aînés;

• fournir de l’aide à l’immobilisation pour des programmes et des projets communautaires nouveaux et existants destinés aux aînés.

Les demandes actuellement acceptées sont celles d’organismes souhaitant recevoir jusqu’à 25 000 $ par année de financement en subventions dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés pour des projets d’une durée maximale de 12 mois. Il est possible de présenter plusieurs demandes, pour autant que le financement total demandé ne dépasse pas 25 000 $, incluant les taxes applicables, par appel de propositions et par organisme.