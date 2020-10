Ottawa propose d’interdire six articles en plastique, dont les sacs et les pailles

Le gouvernement fédéral souhaite interdire six articles en plastique et vient de lancer une consultation à ce sujet, afin d’atteindre son objectif de zéro déchet en plastique d’ici 2030.

C’est ce qu’a annoncé le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Jonathan Wilkinson, soulignant que le plastique pollue nos rivières, nos lacs et nos océans, et il nuit aux espèces sauvages qui y vivent.

Sur les trois millions de tonnes de déchets de plastique que les Canadiens jettent chaque année, seuls 9 % sont recyclés, ce qui représente environ huit milliards de dollars en valeur perdue.

Le plan consiste à interdire les articles en plastique nocif à usage unique qui, preuves à l'appui, sont présents dans l'environnement, ne sont pas recyclés dans la plupart des cas et peuvent être facilement remplacés.

Les six articles que le gouvernement propose d'interdire sont les sacs en plastique, les pailles, les bâtonnets à mélanger, les porte-cannettes, les ustensiles et les récipients alimentaires fabriqués à partir de plastiques difficiles à recycler.

La liste a été publiée dans le document de consultation intitulé Une approche proposée de gestion intégrée des produits de plastique visant à réduire les déchets et à prévenir la pollution.

L'approche prévoit également des améliorations au processus de récupération et de recyclage du plastique, afin que cette matière reste dans notre économie, mais hors de l'environnement.

Le gouvernement dit prendre ainsi les moyens pour garder le plastique au sein de notre économie, mais hors de l'environnement, ce qui permettra de protéger les espèces sauvages et nos eaux, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'économiser de l'argent et de créer des emplois.