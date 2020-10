Malgré un bilan à la baisse, de nouvelles régions passent au rouge

D’ici ce vendredi, l’entièreté de la Montérégie, le Centre-du-Québec, la Capitale nationale incluant Charlevoix passeront au palier d’alerte maximale, soit le rouge.

Le premier ministre du Québec, M. François Legault, en a fait l’annonce ce mardi après-midi, accompagné du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, et du directeur de la Santé publique, M. Horacio Arruda. Connaissant aussi une hausse des infections, la région du Saguenay passera au niveau orange.

« La situation semble se stabiliser. Bien qu’il soit beaucoup trop tôt pour se réjouir, tout porte à croire que les efforts mis en place commencent à donner des résultats », a indiqué le premier ministre.

« Nous ne sommes pas près d’arrêter d’interdire les grands rassemblements intérieurs. Il faut continuer à faire des sacrifices, notamment pour sauver des vies chez les personnes vulnérables, pour permettre aux jeunes de rester à l’école et pour protéger le personnel du réseau de la santé », a ajouté M.Legault.

Noël sur la glace

Rappelant que les rassemblements intérieurs de plus de 15 minutes sont grandement problématiques, François Legault a jugé trop tôt pour confirmer si oui ou non, les familles pourront se rassembler aux Fêtes.

« On va avoir plusieurs mois devant nous à devoir suivre un certain nombre de consignes. Surtout pour les rassemblements intérieurs. Il va falloir être patient et prendre de nouvelles habitudes », a-t-il laissé savoir.

De son côté, le docteur Arruda a précisé qu’un retour à la normale, ou du moins, à la liberté qu’ont connue les Québécois durant l’été, tant et aussi longtemps que la situation ne sera pas stabilisée.

« Il n’y a pas de recette magique. Il faut réduire les contacts », poursuit le premier ministre du Québec.

Le dernier bilan présenté par Québec fait état de 815 nouveaux cas, 46 nouvelles hospitalisations et cinq décès de plus.

En Montérégie, la Direction de la Santé publique de la Montérégie rapporte 106 cas au 12 octobre.