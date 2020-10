Espace MUNI dévoile son premier conseil d'administration, présidé par Doreen Assaad

L'organisation Espace MUNI a dévoilé la composition de son tout premier conseil d’administration, formé à l’issue de son assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 22 septembre dernier. La présidente est de nouveau Doreen Assaad, mairesse de Brossard.

Rappelons que l’organisation est née de la fusion du Carrefour action municipale et famille (CAMF) et du Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS) en novembre 2019 et que la nouvelle identité a également été dévoilée lors cette assemblée.

« Je suis honorée que les membres d’Espace MUNI me réaffirment leur soutien à titre de présidente du CA que j’ai accepté avec humilité. Les besoins des citoyennes et des citoyens sont évolutifs et avec la transformation du rôle municipal comme gouvernement de proximité, Espace MUNI est appelé à jouer un rôle catalyseur dans la mise en œuvre de solutions gagnantes et durables pour des municipalités vivantes et leurs populations », a assuré Doreen Assaad, présidente du conseil et mairesse de Brossard.

Comme interlocuteur privilégié, chaque administrateur assurera un dialogue avec les municipalités membres de sa catégorie de population pour traduire leurs réalités locales et régionales et identifier des pistes d’action et d’accompagnement des acteurs municipaux.

Ce tout nouveau conseil d’administration est composé de 15 représentants de plusieurs régions du Québec, notamment de :