Beloeil et Ste-Julie: une voie réservée bientôt ajoutée sur l’autoroute 20, en direction Est

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, et le ministre de la Justice, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de Borduas, Simon Jolin-Barrette, annoncent le lancement d’un appel d’offres pour l’ajout d’une voie réservée, d’une distance de 13 kilomètres, sur l’autoroute 20, en direction Est, entre l’autoroute 30 à Sainte-Julie et la route 22 à Belœil.

Ce projet, qui s’inscrit dans le nouveau Réseau métropolitain de voies réservées dévoilé le mois dernier par le gouvernement du Québec, vise à encourager et à augmenter l’utilisation du transport collectif et du covoiturage, ce qui permettra également de réduire le temps de déplacement pour ces usagers.

Si l’Assemblée nationale adopte le projet de loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure, déposé par la présidente du Conseil du trésor et députée de Champlain, Sonia LeBel, les travaux débuteront dès 2022.

« Il faut améliorer la fluidité sur les autoroutes de la région métropolitaine en offrant des incitatifs liés au transport collectif à tous les citoyens et citoyennes, notamment ceux et celles de la Rive-Sud et de la Montérégie. Ce nouvel aménagement s’ajoutera à celui déjà prévu en direction de Montréal dans le cadre du projet de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et aidera grandement les covoitureurs et les usagers du transport collectif en décongestionnant le réseau routier aux heures de pointe », a indiqué Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« L’élargissement de l’autoroute 20 par l’ajout de cette troisième voie fera une grande différence sur la mobilité des gens d’ici qui empruntent chaque jour ce tronçon », a fait savoir Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de Borduas.