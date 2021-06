Bilan de la journée de sensibilisation sur la sécurité nautique

La sécurité nautique a été au cœur des discussions entre le chef du Bloc Québécois Yves-François Blanchet, et des députés Xavier Barsalou-Duval, Stéphane Bergeron, Christine Normandin et Louis Plamondon, qui ont rencontré les élus des municipalités riveraines du Richelieu ainsi que la population venue les accueillir aux différents arrêts qui jalonnaient leur descente du Richelieu sur un ponton.

« Je tiens à remercier l’escouade de prévention COVABAR ainsi que l’Association des Riverains et Amis du Richelieu Amis pour leur impeccable travail à sensibiliser les plaisanciers à la sécurité nautique ainsi qu’à leur engagement envers la rivière Richelieu. Ce fut vraiment une agréable journée passée sur ce que l’on appelait autrefois la rivière des Iroquois », a déclaré le député de Beloeil-Chambly, Yves-François Blanchet.

Quant à la députée de Saint-Jean, Christine Normandin, elle s’est exprimée : « Quand je me suis présentée comme candidate aux dernières élections, il était clair pour moi que le dossier de la rivière Richelieu serait l’une de mes priorités de députée. Je veux faire une différence pour la rivière, ses riverains et l’ensemble de la région ! Avec l’arrivée de l’été, je souhaite faire la promotion des saines pratiques à adopter sur la rivière. J’invite la population à respecter les règles de sécurité nautique et à contribuer à la préservation de la rivière et son environnement ».

Le député de Bécancour-Nicolet-Saurel, Louis Plamondon a poursuivi : « Avec l’engouement sans précédent des Québécois pour la navigation de plaisance sur le Richelieu et le fleuve, il était primordial de rappeler à tous les règles de sécurité. Nous avons tous été touché par le décès sur la rivière dernièrement et celui sur le fleuve. La prudence devrait être le mot d’ordre encore cette année pour les plaisanciers pour que tous retournent à bon port ».

Stéphane Bergeron, député de Montarville a renchéri : « C’est ce joyau inestimable qu’est la rivière Richelieu qui nous rassemble pour cet événement. La sécurité nautique est certes au cœur même de cette journée de sensibilisation, mais certaines réglementations entourant la sécurité nautique permettent aussi la préservation des berges et, donc de certains écosystèmes fragiles nécessaires à la survie de plusieurs espèces, notamment du chevalier cuivré, une espèce de poisson menacée qu’on ne retrouve qu’au Québec, plus particulièrement la rivière Richelieu et son estuaire dans le fleuve Saint-Laurent. C’est donc aussi pour des raisons environnementales que nous sommes ici ».

En conclusion, Xavier Barsalou-Duval, l’initiateur de l’événement a ajouté pour sa part : « Je suis fier de pouvoir dire a posteriori que l’ensemble de l’opération s’est déroulée sans failles. Je suis également très heureux de constater que mes collègues ont apprécié l’expérience, mais surtout de la réponse de la population et des plaisanciers. J’espère bien évidemment que la démarche saura influencer les habitudes des utilisateurs de la rivière dans le bon sens. Bon été et bonne saison de navigation à tous ! »