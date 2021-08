Vous faire vacciner pourrait vous permettre de découvrir le Québec

Le ministère du Tourisme du Québec contribuera au concours Gagner à être vacciné! en y ajoutant quatre nouveaux lots pour le tirage final du 3 septembre. Le ministre de la Santé, Christian Dubé ainsi que les ministres des Finances et du Tourisme, Éric Girard et Caroline Proulx, en ont fait l’annonce ce lundi.

Ces prix consistent en quatre lots échangeables contre des forfaits Explore Québec sur la route. D’une valeur de 1 500$ chacun, ses prix seront applicables sur le prix régulier, soit avant rabais, des forfaits Explore Québec.

La réservation des forfaits Explore Québec sur la route devra se faire d'ici le 31 mars 2023. Les séjours doivent avoir été réalisés d'ici le 31 décembre 2023. Les gagnants pourront se prévaloir d'un ou de plusieurs forfaits. Ils devront toutefois acquitter les frais supplémentaires exigés s'ils optent pour un ou plusieurs forfaits dont la valeur est supérieure au lot offert.

Le tirage final et celui des lots additionnels auront lieu le 3 septembre 2021. Les personnes admissibles devront avoir procédé à leur inscription avant le 31 août à 23 h 59. Toutes les personnes inscrites sont admissibles à l'ensemble des tirages, et ce, selon les conditions du concours. Pour participer, les personnes doivent s'inscrire en visitant le portail libre-service de délivrance de la preuve vaccinale et d'inscription au concours.

Rappelons que le programme Explore Québec sur la route est l'une des mesures incitatives mises sur pied dans le cadre du Plan de relance touristique lancé par la ministre du Tourisme en juin 2020. Le programme offre une réduction substantielle sur le prix de vente de forfaits à destination des régions du Québec.

« Le concours, Gagner à être vacciné!, est un très bel outil de promotion de la vaccination contre la COVID-19 auprès des Québécois, permettant de rejoindre davantage de citoyens et d'assurer ainsi une meilleure immunisation de notre collectivité au cours des prochains mois. Je suis ravi que nos partenaires privés aient emboîté le pas à nos efforts en y participant. Toutefois, l'ajout de ces nouveaux prix d'un de nos partenaires gouvernementaux est également fort bienvenu. Je remercie ma collègue, madame Caroline Proulx, et ses équipes pour cet appui fort apprécié » de dire le ministre de la Santé, Christian Dubé.