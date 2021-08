Aide financière de 214 200 $ pour soutenir 5 projets dans la circonscription de Richelieu

Le député de Richelieu, Jean-Bernard Émond a d’annoncé, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, qu’une somme de 214 200 $ a été accordée pour la réalisation de cinq initiatives dans le cadre de l’Aide financière pour des projets locaux de vitalisation.

Celle-ci s’inscrit dans le cadre du volet Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité. Elle permettra d’agir sur le plan social, touristique ou culturel dans les milieux où l’indice de vitalité économique est plus faible.

Nom de l’organisme Titre du projet Aide financière Ville de Saint-Ours Salle de conditionnement physique communautaire 31 500 $ École Monseigneur-Brunault Amélioration de la cour d’école 50 000 $ Municipalité de Sainte-Anne de-Sorel Ameublement de la cuisine et des salles communautaires 50 000 $ Municipalité de Yamaska Aménagement d’un nouveau pavillon communautaire et de loisirs 50 000 $ Municipalité de village de Massueville Revitalisation et création d’un parc avec un parcours santé 32 700 $





« Je me réjouis grandement de cette aide financière qui permettra de dynamiser notre région. À cet effet, je félicite les initiateurs de ces projets de l’énergie et des efforts qu’ils. investissement pour les citoyens de leur municipalité. Grâce à leurs idées, la qualité de vie de la communauté ne cesse de s’améliorer », mentionne Jean-Bernard Émond, député de Richelieu.

« Une fois de plus, avec la participation de notre gouvernement, de nombreux projets verront le jour dans des milieux ayant des défis de vitalisation. Cet appui financier contribuera à assurer l’occupation et la vitalité de ces territoires. De plus, les retombées socioéconomiques générées par ces initiatives bénéficieront à la population. Elles rejailliront également sur toute la région et nous pouvons nous en réjouir », termine Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.