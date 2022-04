Québec offre 600 M$ pour construire et rénover des infrastructures municipales

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, vient de lancer le Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), doté d'une enveloppe de 600 M$.

Ce nouveau programme vise à permettre aux municipalités d'améliorer ou encore de mettre à niveau leurs bâtiments municipaux comme les casernes de pompiers, les hôtels de ville, les garages et les centres communautaires.

Les municipalités pourront présenter une demande dès le deux mai prochain.

Poursuivant les objectifs du programme Réfection et construction d'infrastructures municipales (RÉCIM), le PRACIM est plus généreux et accessible. En effet, la subvention maximale accordée par projet est bonifiée et 350 municipalités supplémentaires seront désormais admissibles.

De plus, ce programme prévoit une bonification de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regrouperont pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

« Je suis très fière du nouveau programme que nous dévoilons aujourd'hui! Le PRACIM a une portée plus grande, mais il est aussi plus généreux, affirme Mme Laforest. Nous avons été à l'écoute du milieu municipal, et c'est pourquoi les critères d'admissibilité au programme ont été allégés afin de permettre à plus de municipalités de développer des projets, tout en augmentant l'aide financière qu'elles pourront obtenir. Le PRACIM, c'est 600 M$ investis dans nos régions pour améliorer les infrastructures municipales et communautaires et contribuer au développement économique et social des communautés partout au Québec. »