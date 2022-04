Protection du caribou forestier: des écologistes saluent l’ultimatum d’Ottawa

Les produits conçus et fabriqués au Québec pourront être plus facilement identifiables sur les tablettes d’ici cet automne, grâce à de nouvelles marques de certification. Les articles des entreprises québécoises pourront se voir apposer un logo avec une fleur de lys en fonction de trois niveaux de certification: «Produit du Québec», «Fabriqué au Québec» et «Conçu au Québec», a annoncé jeudi le premier ministre François Legault, de passage à Lac−Mégantic.